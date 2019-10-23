Нові аргументи Трампа про "відсутність тиску" на Україну спростували експерти у США

Чергові Twitter-аргументи Дональда Трампа, що українська сторона не могла знати про затримку військової допомоги, а тому це не можна розглядати як тиск на Київ, були миттєво розвінчані рядом експертів у США, які фокусуються на темі України.

Реакція на дописи глави Білого дому у середу також з'явилася в мережі Twitter.

"Ні він (Тейлор), ні будь-який інший свідок не надали свідчень про те, що українці були обізнані в затримці військової допомоги. Не можна мати "quid pro quo" ("щось за щось" – ред.), якщо цього "щось" немає", - написав Трамп, пославшись на виступ однопартійця Джона Ретчліффа на телеканалі Fox News.

Цей допис з'явився на наступний день після свідчень у Конгресі тимчасово повіреного у справах США в Україні послав Вільяма Тейлора, який фактично зруйнував позицію президента Трампа та його оточення про "відсутність тиску" на Україну.

Висловлювання глави Білого дому спростували одразу кілька експертів, які спеціалізуються на українській тематиці.

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"Звісно, вони (в Україні – ред.) дізналися про це (затримання військової допомоги – ред.) у серпні, після вашого тиску на Зеленського в липні з вимогою провести розслідування щодо Байденів", - написав ексрадник міністра оборони США Майкл Карпентер, який тривалий час глибоко досліджує ситуацію у Східній Європі, в тому числі агресію Росії проти України.

Колишній посол США в Києві Стівен Пайфер, який зараз є дослідником в Інституті Брукінгса, а також при Стендфорському університеті, висловив свою оцінку висловлювання Трампа щодо України.

"25 липня (під час телефонної розмови Президентів Трампа й Зеленського – ред.) Президент України, можливо, не знав, що Дональд Трамп призупинив військову допомогу. Але він безумовно був обізнаний, що Білий дім відмовляється називати конкретну дату зустрічі у форматі Трамп-Зеленський. Це як раз і був "quid pro quo". Питання про військову допомогу з'явилося пізніше", - зауважив американський експерт.

Як повідомлялося, в Палаті представників США триває розслідування з імпічменту президента Дональда Трампа. Законодавці намагаються встановити, чи тиснув глава Білого дому на Україну для того, щоби отримати компромат на Джо Байдена, одного з головних конкурентів Трампа на президентських виборах. Це може трактуватися демократами як втягування іноземного уряду в виборчий процес у США.