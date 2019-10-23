У Трампа чекали від Зеленського заяви про Байдена в ефірі СNN

Президент США Дональд Трамп хотів, щоб його український колега Володимир Зеленський виступив із публічною заявою перед пресою про початок розслідування щодо родини Байденів.

Про це повідомляє Washington Examiner з посиланням на свідчення тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.

За словами Тейлора, Трамп наполягав, щоб Зеленський публічно заявив, що відкриває розслідування проти Байденів, а також щодо втручання у президентські вибори 2016 року. Це повідомлення українській владі передав посол США в ЄС Гордон Сондланд.

"Посол Сондланд сказав, що розмовляв із президентом Зеленським та Єрмаком, і сказав їм - хоч це і не було quid pro quo (послуга за послугу — ред.): якщо президент Зеленський не роз’яснить усе публічно, то ми опинимося "у глухому куті". Як я зрозумів, "глухий кут" означає, що Україна не отримає такої потрібної військової допомоги. Посол Сондленд заявив, що ця розмова завершилася тим, що президент Зеленський погодився зробити публічну заяву в інтерв'ю CNN", - заявив Тейлор.

Як зазначається, через три дні Тейлор дізнався, що військову допомогу Україні було затверджено, хоча Зеленський на той момент ще не виконав своєї обіцянки зробити публічну заяву CNN.

"У той час я побоювався, що, оскільки посол Сондленд сказав мені, що президент Зеленський уже погодився дати інтерв'ю CNN, Зеленський зробить заяву щодо "розслідування", яке вплинуло б на внутрішню політику США", - сказав Тейлор.

Тейлор підкреслив "високу стратегічну цінність двопартійної підтримки" у розмові з радником Зеленського Андрієм Єрмаком. Він засвідчив, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив його 12 вересня, що інтерв'ю Зеленського для CNN не відбудеться.

"Я помітив під час зустрічі вранці 13 вересня в офісі президента Зеленського, що Єрмак виглядав незручно у відповідь на питання (про інтерв’ю CNN — ред.). Я знову попросив Данилюка підтвердити, що інтерв'ю CNN не буде, що він і зробив", - сказав Тейлор.

Як повідомлялося раніше, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор на слуханнях у Конгресі заперечив твердження Трампа, що припинення військової допомоги Києву не пов'язане з проханням розслідувати справу Байдена.

"Високопоставлений американський дипломат в Україні заявив законодавцям у вівторок, що президент Трамп поставив під умову відновлення військової допомоги в разі, якщо Україна зробить публічну заяву, що розслідуватиме справу Байденів та вибори 2016 року", - зазначається в публікації The Washington Post.

Як повідомлялося, у вересні члени Демпартії в Палаті представників ініціювали розслідування з імпічменту Трампа у зв'язку з підозрою щодо тиску Білого дому на Україну з метою отримання політичної вигоди на президентських виборах у США.