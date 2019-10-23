Білий дім назвав свідчення Тейлора "потрійними чутками"

Білий дім назвав свідчення тимчасово повіреного США в Україні Вільяма Тейлора "потрійними чутками" і наполягає на тому, що президент Дональд Трамп не зробив нічого поганого.

Про це заявила речниця Білого дому Стефані Грішем в коментарі кореспонденту радіостанції NPR.

“Президент Трамп не зробив нічого поганого — це скоординована брудна кампанія з боку лівих законодавців та радикальних необраних бюрократів, які ведуть війну з Конституцією. Не було ніякого quid pro quo (послуга за послугу — ред.). Сьогодні були лише потрійні чутки”, — зазначила Грішем.

Як повідомлялося раніше, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор на слуханнях у Конгресі заперечив твердження Дональда Трампа, що припинення військової допомоги Києву не пов'язане з проханням розслідувати справу Байдена.

"Високопоставлений американський дипломат в Україні заявив законодавцям у вівторок, що президент Трамп поставив під умову відновлення військової допомоги в разі, якщо Україна зробить публічну заяву, що розслідуватиме справу Байденів та вибори 2016 року", - зазначається в публікації The Washington Post.

Нагадаємо, у вересні члени Демпартії в Палаті представників ініціювали розслідування з імпічменту Дональда Трампа у зв'язку з підозрою щодо тиску Білого дому на Україну з метою отримання політичної вигоди на президентських виборах у США.