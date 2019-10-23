Тейлор у Конгресі спростував слова Трампа про "відсутність тиску" на Україну - WP

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор на слуханнях у Конгресі заперечив твердження Дональда Трампа, що припинення військової допомоги Києву не пов'язане з проханням розслідувати справу Байдена.

Про це він заявив у відкритому вступному слові, текст якого наводить The Washington Post.

"Високопоставлений американський дипломат в Україні заявив законодавцям у вівторок, що президент Трамп поставив під умову відновлення військової допомоги в разі, якщо Україна зробить публічну заяву, що розслідуватиме справу Байденів та вибори 2016 року", - зазначається в публікації.

Як підкреслює видання, це заперечує слова Трампа, ніби він не використовував коштів на підтримку безпеки в Україні як важелі для отримання власної політичної вигоди.

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"Вибухові свідчення в.о. посла Вільяма Тейлора-молодшого підірвали неодноразові заяви президента та свідчення інших посадових осіб адміністрації, які потенційно могли звести нанівець розслідування з імпічменту Трампа в Палаті представників", - зауважує газета.

Тейлор як досвідчений дипломат, ветеран армії, який звик прискіпливо вести нотатки, "надав розширений опис подій, які перебувають у центрі розслідування", що становить найбільш серйозну загрозу президентству Дональда Трампа.

Один із демократів охарактеризував сьогоднішні свідчення посла Тейлора як "убивчі".

У вступному слові Тейлор підтвердив свою оцінку, що вважав "божевільним" рішення поставити надання допомоги Україні в залежність від розслідувань. Він розповів, як чиновники Пентагону, Держдепартаменту, ЦРУ та ексрадник з питань національної безпеки Джон Болтон марно намагалися домогтися зустрічі з Трампом, щоб поновити оборонну допомогу Україні.

Дипломат також поінформував, що рішення Білого дому оприлюднити стенограму телефонної розмови Трампа й Зеленського приголомшило українську сторону. При цьому, як зазначив Тейлор, у стенограмі згадувалося прохання Трампа зробити послугу "практично без згадки про поновлення" оборонної допомоги Україні.

Тейлор також зазначив, що після прибуття до Києва був занепокоєний "вторинним" дипломатичним каналом з боку США за участю американських чиновників (адвоката Руді Джуліані та інших), він назвав це "дивним".

Нагадаємо, у вересні члени Демпартії в Палаті представників ініціювали розслідування з імпічменту Дональда Трампа у зв'язку з підозрою щодо тиску Білого дому на Україну з метою отримання політичної вигоди на президентських виборах у США.