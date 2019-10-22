У Конгресі почалися закриті слухання керівника дипмісії США в Україні

Тимчасово повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор прибув до Конгресу на слухання у межах розслідування щодо імпічменту президента США, яке розпочалося на тлі підозр адміністрації Дональда Трампа у тиску на Україну.

Слухання проходять за закритими дверима, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Тейлор, який виконує обов'язки посла США в Києві після дострокового відкликання до Вашингтона Марі Йованович, фігурував у текстових повідомленнях між колишнім спецпредставником Держдепу США у справах України Куртом Волкером та послом США при ЄС Гордоном Сондлендом. Зокрема, Тейлор називав "божевільною" ідею призупинити для України виділення оборонної допомоги США, яка була затверджена майже одностайно обома палатами американського Конгресу.

Як повідомляв Укрінформ, Курт Волкер і Гордон Сондленд уже виступали на закритих слуханнях комітетів Палати представників США, які ведуть розслідування з імпічменту президента. Крім того, законодавці заслухали заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента, колишню радницю Трампа в питаннях Європи та Євразії Фіону Гілл та інших високопоставлених чиновників адміністрації США.