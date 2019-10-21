Імпічмент для Трампа: шість чиновників Білого дому можуть свідчити у Конгресі - The Hill

Комітети в нижній палаті Конгресу США, які ведуть розслідування з імпічменту президента, планують провести слухання цього тижня за участю щонайменше шести високопоставлених чиновників адміністрації, пов'язаних із українським напрямом.

Про це інформує в понеділок впливове американське видання The Hill.

"Демократи в Палаті представників цього тижня мають намір заслухати нових свідків у контексті розслідування з імпічменту, яке вивчає контакти президента Трампа з Україною", - зазначається у повідомленні.

У цьому зв'язку називаються прізвища шести високопоставлених чиновників, які "могли володіти інформацією про активність адміністрації Трампа", у тому числі особистого адвоката президента Руді Джуліані на українському напрямі.

Найголовнішим свідком для демократів цього тижня має стати Вільям Тейлор, тимчасово повірений у справах США в Україні. Він фігурує в документах розслідування, зокрема в епізоді обміну текстовими повідомленнями з послом США при ЄС Гордоном Сондлендом і на той час спецпредставником США по Україні Куртом Волкером.

Інша ключова фігура – в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер. За попередньою інформацією, він може бути обізнаний щодо кампанії з дискредитації експосла США в Україні Марі Йованович.

Крім того, Палата представників має намір заслухати Майкла Даффі, який був "ключовою фігурою" в рішенні адміністрації Білого дому призупинити оборонну допомогу Україні. У графіку засідань також вказані заступник помічника міністра оборони США в питаннях Росії, України і Євразії Лора Купер, директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Александер Віндман та старший директор Ради нацбезпеки Тім Моррісон.

Список посадовців, яких демократи планують заслухати цього тижня, може змінитися, оскільки законодавці досі ведуть переговори з адміністрацією щодо можливої присутності цих чиновників на слуханнях у Конгресі США.