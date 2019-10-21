Трамп вимагає з’ясувати, чому Шифф перекрутив зміст стенограми розмови із Зеленським

Трамп вимагає з’ясувати, чому Шифф перекрутив зміст стенограми розмови із Зеленським

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп вимагає свідчень голови спецкомітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа щодо ситуації зі стенограмою телефонної розмови Трампа із Зеленським.

Про це глава Білого дому заявив у серії Тwitter.

«Чи було це брехнею корумпованого Шиффа? ... Коли ми допитаємо хитрого Шиффа, щоб з'ясувати чому вигадав зміст розмови і зачитав цю фікцію перед Конгресом і американським народом? Я вимагаю його свідчень!», - заявив президент.

Глава Білого дому вважає, що Шифф має пояснити, чому перекрутив зміст стенограми телефонної розмови Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, оскільки оприлюднена стенограма «не збігається зі змістом реальної телефонної розмови».

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Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня демократи в Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Його звинувачують у спробах тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США. Підставою для таких звинувачень стала стенограма розмови Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським 25 липня, яка за словами глави Білого дому була «чудовою».

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