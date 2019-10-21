Трамп вимагає з’ясувати, чому Шифф перекрутив зміст стенограми розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп вимагає свідчень голови спецкомітету з розвідки Палати представників Адама Шиффа щодо ситуації зі стенограмою телефонної розмови Трампа із Зеленським.

Про це глава Білого дому заявив у серії Тwitter.

«Чи було це брехнею корумпованого Шиффа? ... Коли ми допитаємо хитрого Шиффа, щоб з'ясувати чому вигадав зміст розмови і зачитав цю фікцію перед Конгресом і американським народом? Я вимагаю його свідчень!», - заявив президент.

Глава Білого дому вважає, що Шифф має пояснити, чому перекрутив зміст стенограми телефонної розмови Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, оскільки оприлюднена стенограма «не збігається зі змістом реальної телефонної розмови».

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня демократи в Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Його звинувачують у спробах тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США. Підставою для таких звинувачень стала стенограма розмови Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським 25 липня, яка за словами глави Білого дому була «чудовою».