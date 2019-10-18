У Трампа визнали, що тиснули на Україну задля розслідування проти демократів

Чинний керівник адміністрації Трампа Мік Малвані у четвер випадково зізнався, що рішення призупинити надання оборонної допомоги Україні було пов'язане з розслідуванням проти демократів.

Про це він заявив під час пресбрифінгу перед журналістами, повідомив телеканал CNN.

"В.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвані зробив приголомшливе визнання у четвер, фактично, підтвердивши, що президент Дональд Трамп заморозив майже $400 млн оборонної допомоги Україні, щоби натиснути на цю країну для проведення розслідування проти демократів", - зазначає телеканал.

Під час виступу в четвер перед журналістами Малвані підкреслив, що йому відомо лише про запит США щодо розслідування справи, пов'язаної зі зламом сервера Демократичного національного комітету на виборах 2016 року. При цьому він не став уточнювати, що з оприлюдненого недавно листування американських дипломатів стало відомо про спроби змусити Україну провести розслідування проти компанії Burisma, з якою був пов'язаний син Джо Байдена, Гантер.

"Тому ми і затримали фінансування", - заявив Малвані, додавши тезу про стурбованість Трампа щодо корупції в Україні.

При цьому, як пише телеканал, президент Трамп упродовж кількох тижнів наголошував, що у його рішенні призупинити оборонну допомогу Україні не було жодної "quid pro quo" (послуги за послугу – ред.). Однак Малвані на останній пресконференції підтвердив зворотне, зазначається в публікації.

Як повідомляв Укрінформ, до й під час розслідування з імпічменту президента США, організованого демократами через його можливий тиск на Україну, Дональд Трамп наголошував, що призупинення оборонної допомоги було пов'язано лише його занепокоєнням корупції в Україні.

Фото: The White House