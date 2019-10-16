Білий дім доручив "неофіційну" політику щодо України "трьом аміго" - чиновник Держдепу

У травні цього року Білий дім призначив команду з трьох осіб, завданням яких було «обійти» офіційну політику США щодо України.

Про це під час дачі свідчень у рамках розслідування Палати представників Конгресу США справи про імпічмент Президенту Дональду Трампу заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що Кент за закритими дверима відповідав на запитання членів трьох комітетів.

«Білий дім призначив команду з трьох осіб, щоб обійти офіційну політику США-Україна після зустрічі, організованої виконуючим обов'язки начальника штабу Білого дому Міком Малвані», - йдеться у повідомленні.

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Також видання зазначає, що члени комітетів Конгресу не вимагали від Кента пояснень, що він має на увазі, кажучи про «обхід офіційної політики» США щодо України.

За словами парламентарія Джеральда Конноллі, Кент підкреслив, що він особисто не був присутній на зустрічі 23 травня. Але посадових осіб департаменту поінформували про те, що нести відповідальність за політику щодо України будуть тодішній спецпредставник в Україні Курт Волкер, посол в Європейському Союзі Гордон Сондланд і міністр енергетики Рік Перрі.

До цього Кент додав, що ні держсекретар Майкл Помпео, ні інші чиновники, які зазвичай формували дипломатичні канали американської зовнішньої політики в Україні, не повинні були в цьому брати участь. За словами Конноллі, Кент назвав Волкера, Сондланда і Перрі «трьома аміго».

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Зазначається також, що під час дачі показань Кент висловив стурбованість тим, що «паралельна роль» особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані «підірвала 28 років американських зусиль щодо сприяння верховенству права в Україні».

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент є четвертим свідком у розслідуванні імпічменту президента США. Конгресмени вже заслухали Курта Волкера, експосла в Україні Марі Йованович і головного аналітика Трампа по Росії в Раді національної безпеки Фіону Хілл.

За словами чиновників комітету Палати представників, сьогодні свідчення у справі імпічменту дасть Майкл МакКінлі, який нещодавно пішов у відставку з поста старшого радника держсекретаря Майка Помпео, а заступник помічника міністра оборони Лора Купер дасть свідчення у п'ятницю.

Як повідомлялося, 24 вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедурурозслідування щодо імпічменту Дональда Трампа. Його звинувачують у спробах тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США.