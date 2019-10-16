Джуліані відмовився співпрацювати з Конгресом у питанні імпічменту Трампа
Про це повідомляє The New York Times.
"Адвокат, який представляє інтереси Джуліані, направив листа посадовим особам Палати представників, в якому йдеться, що Джуліані відмовляється підкорятися виписаній йому повістці", - йдеться у повідомленні.
Повістку було виписано демократами у Палаті представників з вимогою не пізніше вівторка надати документи з інформацією про діяльність Джуліані в Україні. Запит було направлено у рамках розслідування про можливий імпічмент президента США.
Напередодні віцепрезидент США Майк Пенс також офіційно відмовився співпрацювати з Конгресом у рамках розслідування про можливий імпічмент президента США.
Як повідомлялося, Палата представників США проводить розслідування щодо імпічменту президента Трампа через його можливі спроби тиску на Україну з метою відкриття розслідування проти колишнього віцепрезидента США і ймовірного суперника Трампа на президентських виборах 2020 року Джо Байдена.
Фото: @ABCWorldNews