Джуліані відмовився співпрацювати з Конгресом у питанні імпічменту Трампа

Колишній мер Нью-Йорка, адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джуліані відмовився надавати Палаті представників документи в рамках розслідування про можливий імпічмент президента США.

Про це повідомляє The New York Times.

"Адвокат, який представляє інтереси Джуліані, направив листа посадовим особам Палати представників, в якому йдеться, що Джуліані відмовляється підкорятися виписаній йому повістці", - йдеться у повідомленні.

Повістку було виписано демократами у Палаті представників з вимогою не пізніше вівторка надати документи з інформацією про діяльність Джуліані в Україні. Запит було направлено у рамках розслідування про можливий імпічмент президента США.

Напередодні віцепрезидент США Майк Пенс також офіційно відмовився співпрацювати з Конгресом у рамках розслідування про можливий імпічмент президента США.

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Як повідомлялося, Палата представників США проводить розслідування щодо імпічменту президента Трампа через його можливі спроби тиску на Україну з метою відкриття розслідування проти колишнього віцепрезидента США і ймовірного суперника Трампа на президентських виборах 2020 року Джо Байдена.

Фото: @ABCWorldNews