Конгрес США відклав голосування щодо імпічменту Трампа

Конгрес США відклав голосування за дозвіл провести процедуру імпічменту американському президенту Дональду Трампу.

Про це заявила спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, повідомляє Fox News.

«Немає жодних вимог про те, щоб невідкладно проводити голосування, тому зараз ми його проводити не будемо», - сказала Пелосі, наголосивши, що це «надзвийчайно важливе питання» для демократів, і вони не блефують, а намагаються знайти правду.

Як повідомлялося, 24 вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа. Його звинувачують у спробах натиснути на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах в США.