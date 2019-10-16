У Білому домі проведуть внутрішні перевірки в пошуках "викривача" - NYT

Білий дім ініціює внутрішні перевірки з метою встановити, хто з чиновників міг бути причетний до витоку інформації про телефонну розмову Трампа і Зеленського.

Про це повідомляє The New York Times.

"Президент Трамп упродовж кількох тижнів прагнув розкрити особистість викривача, який пролив світло на його оборудки з Україною", - пише видання.

Як зазначається, коли персонал Білого дому почав проводити перевірку фактів, з'явилося відчуття пошуку цапа-відбувайла, винного в початку розслідування щодо імпічменту президента США.

"У міру просування розслідування з імпічменту юристи Білого дому, за твердженнями (осіб в адміністрації – ред.), проводять власну перевірку. Вони хочуть з'ясувати дії кожного з чиновників у Білому домі, котрі можуть стосуватися телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня, яка стала ключовим моментом у заяві викривача про те, що Трамп зловживав владою", - йдеться в публікації.

Як повідомлялося, наприкінці вересня депутати Палати представників від Демпартії ініціювали розслідування щодо імпічменту Трампа. Вони закидають главі Білого дому тиск на президента України з метою вплинути на президентські перегони у США.

Фото: The White House