Імпічмент Трампа: Пенс офіційно відмовився співпрацювати зі слідством

Адвокат віцепрезидента США Майкла Пенса відповів офіційною відмовою на запит комітетів Палати представників, які проводять розслідування щодо імпічменту Трампа.

Про це інформує Axios.

"Адвокат віцепрезидента США Майкла Пенса надіслав у вівторок лист головам комітетів Палати представників, які проводять розслідування, пов'язане з президентом Трампом і Україною, повідомивши, що він (віцепрезидент – ред.) не співпрацюватиме з комітетами стосовно запиту про надання документів", - зазначається в повідомленні.

У листі, текст якого наводить видання, адвокат Метью Морган наголошує на "незаконності" розслідування. На його думку, воно мало бути ініційоване в інший процедурний спосіб.

Водночас адвокат Пенса підкреслив, що Білий дім визнає наглядові права комітетів Палати представників, однак нижня палата мала би провести загальне голосування для узаконення розслідування з імпічменту, ініційованого в односторонньому порядку депутатами від Демпартії.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Білий дім відмовився співпрацювати з Палатою представників у контексті розслідування з імпічменту. Представники Демократичної партії наголосили, що розцінюють ці дії як перешкоду розслідуванню.