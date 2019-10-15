Білий дім обмежує ексчиновників Трампа у свідченнях перед Конгресом – ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа докладала зусиль, щоб обмежити свідчення колишньої радниці Трампа по Європі та Євразії Фіони Гілл у розслідуванні щодо імпічменту президента, яке триває з кінця вересня в Палаті представників США.

Про це повідомив американський телеканал NBC News із посиланням на офіційне листування, яке отримав у своє розпорядження.

"Листи ілюструють, що хоча Білий дім не намагався заблокувати Гілл свідчити на слуханнях, там (в адміністрації президента Трампа – ред.) все ж встановили адвокатам Гілла чотири сфери, які могли би потенційно потрапити під привілей виконавчої влади (введення заборони на свідчення – ред.)",- наголошує телеканал.

Як уточнюється, ці сфери стосувалися прямого спілкування з президентом; дипломатичних комунікацій; зустрічей з іншими главами держав, а також речей, які обговорював президент під час телефонних розмов з главами інших держав. Останній пункт, зокрема, напряму стосується спілкування президентів Трампа й Зеленського, що спричинило політичне напруження в США та ініціювало розслідування з імпічменту.

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Як повідомляв Укрінформ, слухання Фіони Гілл у Палаті представників відбулися в понеділок у закритому режимі. Цього тижня конгресмени планують заслухати ще принаймні трьох високопоставлених чиновників адміністрації в Вашингтоні.