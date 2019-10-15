Син Байдена відкидає звинувачення у корупції під час роботи в Україні

Син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантер Байден відкинув звинувачення президента Дональда Трампа у тому, що він та його батько вчинили злочини, зокрема пов'язані з Україною.

Про це повідомляє The New York Times.

Байден-молодший звинуватив опонентів свого батька, включаючи Трампа, у поширенні "смішної ідеї змови", що стосується його роботи. За його словами, він вчинив недалекоглядно, вплутавшись у ситуацію, яку порівняв із "болотом".

"Я подарував «гачок» деяким дуже неетичним людям діяти в незаконні способи, щоб спробувати завдати шкоду моєму батькові… Саме тут я помилився. Тож я несу за це всю відповідальність. Я зробив щось неналежне? Ні, в жодному разі», - заявив він.

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Гантер Байден припустив, що його, ймовірно, не призначили б до правління української енергетичної компанії Burisma, якби його прізвище не було Байден. Однак він відкинув припущення Трампа про те, що він разом з батьком вчинили злочини.

"Чи помилявся я? Можливо, через масштабну схему речей", - сказав Байден в інтерв'ю ABC News. "Але чи робив я помилки, виходячи з недобросовісності? Абсолютно ні".

"Я думаю, що в моєму житті не сталося б багато речей, якби моє прізвище не було Байден", - зазначив він.

Як повідомлялося, минулого місяця в США стало відомо про скаргу викривача з-поміж співробітників американської розвідки, яка вказувала на можливий тиск із боку Дональда Трампа на українське керівництво з метою відкриття кримінального розслідування в Україні проти сім'ї Джо Байдена. Скарга була написана після телефонної розмови президентів Трампа і Зеленського від 25 липня.

Це викликало резонанс, після чого демократи почали формальну процедуру імпічменту президента США.