У США помер керівник комітету Конгресу, який розглядає імпічмент Трампа

Керівник комітету з питань нагляду Палати представників США Елія Каммінґс помер на 68-му році життя.

Заяву офісу політика опублікувала журналістка Ен Креймер у Twitter.

“Близько 2.45 у четвер, 17 жовтня 2019 року, конгресмен Елія Каммінґс помер у лікарні імені Джона Гопкінса у зв'язку з тривалим погіршенням стану здоров'я”, - йдеться у заяві.

В офісі політика додали, що більше інформації нададуть згодом.

Як зазначає ABC NEWS, 68-річний Каммінгс був керівником комітету з питань нагляду Палати представників США від Демократичної партії. Цей комітет є одним із трьох у Конгресі, які нині розглядають питання імпічменту президента США Дональда Трампа.

Укрінформ повідомляв, що 24 вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Його звинувачують у спробах тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США.