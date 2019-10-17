Трампу можуть оголосити імпічмент до Дня подяки - ЗМІ

Палата представників США, в якій більшість має Демократична партія, може проголосувати за початок процедури імпічменту президента США Дональда Трампа до національного свята Дня подяки, яке відзначають у четвертий четвер листопада.

Про це повідомляє Buzzfeed.

“Якщо демократи в Палаті представників завершать розгляд імпічменту (Трампу — ред.) до Дня подяки, це означатиме, що процес у Сенаті триватиме весь період від Дня подяки до Різдва”, - йдеться у повідомленні.

За словами лідера Республіканської партії, яка має більшість у Сенаті, Мітча Макконелла, якщо Палата представників дійсно проголосує за імпічмент Трампу, тоді процес у Сенаті розпочинатиметься кожного дня о приблизно 12.30, і триватиме шість днів на тиждень, окрім неділі.

Адвокати Палати представників будуть прокурорами, а адвокати Білого дому представлятимуть сторону захисту. Суддя Верховного суду США Джон Робертс буде вести засідання в залі.

Зазначається, що процес імпічменту колишнього президента США Білла Клінтона тривав п'ять тижнів у Сенаті.

Як відомо, для того, аби відсторонити президента США від посади в результаті імпічменту, необхідні голоси 2/3 сенаторів (67 голосів). Проте, нині у Сенаті республіканці мають більшість, і тому дуже малоймовірно, що Дональд Трамп невдовзі припинить виконувати повноваження лідера Сполучених Штатів.

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Його звинувачують успробах тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США.

Фото: The White House