Трамп доручав дипломатам працювати із Джуліані у справах щодо України — посол

Президент США Дональд Трамп доручив американським дипломатам працювати разом із його адвокатом Рудольфом Джуліані у справах щодо України.

Про це йдеться у письмових свідченнях в рамках розслідування імпічменту Трампа, які надав посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, повідомляє CBS News.

"Сондленд заявив, що, на його думку, розробкою політики щодо України повинні займатися кар'єрні дипломати Державного департаменту, а не персональний адвокат президента. Проте він додав, що пан Трамп не дав йому та іншим (дипломатам - ред.) іншої можливості, окрім як працювати із Джуліані", - йдеться у повідомленні.

За словами Сондленда, він не одразу зрозумів, що Джуліані має намір шукати компромат на Байденів, аби допомогти Трампу в президентській кампанії.

На думку посла США в ЄС, це могли бути прохання до української влади розслідувати справи щодо самого ексвіцепрезидента США Джо Байдена або його сина Хантера.

Водночас Сондленд зазначив, що згідно з інформацією про телефонну розмову Трампа й Президента України Зеленського, яку він отримав, не було й згадки ані про Burisma, ані Джо Байдена, ані припущень, що Трамп міг просити Зеленського розслідувати справу проти Байденів.

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Його звинувачують у спробах тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США.

Фото: The White House