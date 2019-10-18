Від Трампа йде міністр, який відповідав за "неофіційну" політику щодо України — ЗМІ

Міністр енергетики США Рік Перрі, який був одним із кількох високопоставлених осіб адміністрації Сполучених Штатів, призначених президентом Трампом відповідальним за "неофіційну політику" на українському напрямі, має намір піти у відставку.

Про це повідомило в четвер центральне американське видання The New York Times.

"Міністр енергетики США Рік Перрі, який потрапив під ретельну увагу щодо його ролі в суперечливих зусиллях президента Трампа натиснути на українських чиновників відкрити розслідування проти сина його політичного суперника, у четвер заявив президенту, що піде у відставку", - зауважує видання.

Можлива відставка Перрі залишалася предметом обговорень уже впродовж кількох останніх тижнів, навіть ще до того, як у новинах з'явилася інформація про тиск адміністрації Трампа на Україну, де фігурувало і його прізвище. Однак до цього моменту міністр заперечував усі чутки про можливе завершення своєї кар'єри на посаді.

Напередодні в одному з інтерв'ю Перрі визнав, що контактував з особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані щодо питань, пов'язаних з Україною, за вказівкою президента Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня демократи в Палаті представників ініціювали розслідування з імпічменту президента Трампа через його можливий тиск на Україну щодо запуску розслідування проти родини Джо Байдена, який є головним його конкурентом на президентських виборах у США.

Фото: Time