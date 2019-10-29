Імпічмент Трампа: українські чиновники не свідчитимуть у Конгресі - Пристайко

Представники української влади не мають наміру давати свідчення в Конгресі Сполучених Штатів Америки у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа, оскільки Україна не має до цього жодного стосунку.

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у кулуарах першого інвестиційного форуму “RE:think. Invest in Ukraine” у Маріуполі у відповідь на запитання щодо можливості для українських чиновників давати свідчення в Конгресі у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа у разі відповідного звернення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми з вами взагалі не маємо до цього відношення. Нехай вони самі між собою розберуться. Ми не будемо туди їздити і не будемо коментувати", - сказав Пристайко.

За словами міністра, він розраховує, що цей скандал завершиться там, де він і почався, - у конгресі США і в Адміністрації президента Трампа.

"Ми не хочемо бути втягнутими у внутрішні питання Сполучених Штатів Америки", - вкорте підкреслив дипломат.

Водночас він акцентував, що США є найбільшим і найпотужнішим партнером України, і треба зробити все можливе, щоб це було незмінним і надалі.

"Разом з тим ми не збираємося переходити жодні "червоні лінії". Ми всі ці тридцять років ставали більш і більш цивілізованою країною. Теперішній рівень нашої цивілізованості дозволяє нам зрозуміти, якими є відносини між президентською вертикаллю, судовою і всіма іншими... Якщо прокуратура США вважає, що на території України американський громадянин порушив закон, є законний шлях звернення в прокуратуру України", - наголосив Пристайко.

За його словами, такі звернення відбуваються регулярно, і для цього є стандартний шлях. У цьому контексті міністр нагадав, що Президент Зеленський під час телефонної розмови з лідером США саме про це й говорив.

За його словами, комунікація з американською стороною відбувається у штатному режимі, "ми не відчуваємо, що по відношенню до нас щось помінялося".

Як повідомляв Укрінформ, у Палаті представників американського Конгресу відбувається розслідування з імпічменту президента США, ініційоване керівництвом Демократичної партії.