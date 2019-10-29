Конгрес США заслухає чиновника, який чув усю розмову Трампа й Зеленського
У письмовій заяві перед слуханнями Віндман зазначив, що був занепокоєний висловлюваннями Дональда Трампа, повідомляє CNN.
"Мене стурбував телефонний дзвінок. Я вважав, що недоречно вимагати від іноземного уряду розслідування проти громадянина США, і я був занепокоєний можливими наслідками щодо підтримки України з боку американського уряду", - наводить телеканал уривки з письмового свідчення посадовця.
Як зазначив Віндман, він усвідомив, що якби Україна була втягнута в розслідування проти Байденів, найімовірніше, вона б утратила двопартійну підтримку в Конгресі.
"Це також підірвало б національну безпеку США. Після телефонної розмови я знову повідомив про свою стурбованість головному юристу РНБ", - йдеться в заяві підполковника.
Оскільки Віндман брав участь у створенні стенограми цієї телефонної розмови на основі нотаток присутніх, у вівторок конгресмени, найімовірніше, зосередяться саме на цій обставині у своїх запитаннях, зазначає телеканал. Крім того, його можуть розпитати про те, як у Білому домі намагалися засекретити повний зміст розмови двох президентів.
Віндман був одним із п’яти чиновників адміністрації Трампа, обраних до складу президентської делегації США на чолі з міністром енергетики Ріком Перрі на інавгурації Володимира Зеленського.
Як відомо, у Палаті представників американського Конгресу відбувається розслідування з імпічменту президента США, ініційоване керівництвом Демократичної партії.