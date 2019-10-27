Представник Держдепу дав свідчення у Конгресі щодо імпічменту Трампа

У Палаті представників Конгресу США в суботу поновилися слухання свідків у справі імпічменту президента Дональда Трампа, першим заслухали дипломата Філіпа Рікера.

Про це повідомляє Voice of America.

"Філіп Рікер, в.о. помічника держсекретаря у відносинах з Європою та Євразією, дав в суботу свідчення на закритих засіданнях комітетів у закордонних справах, розвідки та нагляду у Палаті представників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Рікер контролює дипломатичні відносини США з 50 країнами, включно з РФ та Україною. Під час слухань 26 жовтня він заявив, що йому нічого не було відомо про те, що в червні-серпні Трамп міг затримувати надання допомоги Україні з метою тиску на Володимира Зеленського.

Повідомляється, що Рікер знав про замороження військової допомоги Україні, але не знав причини цього рішення, оскільки дипломат передав питання відносин з Україною Курту Волкеру, колишньому спецпредставнику Держдепартаменту, голові дипмісії США у Києві Вільяму Тейлору, послу США у ЄС Гордону Сондленду та Джорджу Кенту, заступнику помічника держсекретаря.

Рікер також намагався домогтися того, щоб Держдепартамент активніше захищав від критики пані Марі Йованович, колишнього посла США в Україні.

Як відомо, напередодні в п'ятницю федеральна суддя Беріл Ховелл відхилила запит щодо незаконності процесу імпічменту. Вона також наказала передати комітету Палати з питань судової влади повний звіт колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США 2016 року, включаючи секретні матеріали.