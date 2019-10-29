Ексзаступник Болтона свідчитиме у Конгресі — постанова суду

Колишній заступник помічника президента США з питань національної безпеки Чарльз Купперман має свідчити перед комітетами Палати представників в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа у четвер, 31 жовтня.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на The Washington Post.

“Суддя призначив слухання у четвер для колишнього помічника президента Трампа, який у понеділок відмовився з'явитися (на свідченнях у Конгресі — ред.) під час розслідування імпічменту Палати”, - йдеться у повідомленні.

Голова спецкомітету з питань розвідки Палати представників Адам Шифф раніше в понеділок заявив, що Купперман "не має жодних законних підстав", щоб не з'являтися на слуханні щодо імпічменту Трампа. Він погрожував звинуватити Куппермана в неповазі до суду.

Раніше адвокат Куппермана заявив, що той не буде свідчити перед комітетами. Минулого тижня ексзаступник Болтона звернувся до Окружного суду США в округу Колумбія, щоб той вирішив, чи повинен він свідчити у Конгресі. За словами його адвоката, Купперман не займав "жодної позиції" щодо даного рішення. Він хотів робити лише те, що судова влада вважала законним та обов'язковим для виконання дій.

Адвокат зазначив, що його клієнт не з’явиться перед комітетами Палати представників, якщо суд не винесе постанову, яка доручає йому свідчити.

Як писала The Wall Street Journal, Купперман був присутнім під час телефонного дзвінка лідерів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського 25 липня.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування з імпічменту Трампа. Йому закидають спроби тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США.

Адвокати колишнього радника президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джона Болтона також ведуть переговори з комітетами Палати представників щодо можливої дачі ним свідчень в рамках процедури імпічменту Трампа.

Очікується, що Тімоті Моррісон, спеціальний помічник президента та старший директор Ради національної безпеки з питань Європи та Росії, виступить перед конгресменами у четвер, 31 жовтня.