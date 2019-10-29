Свідка розмови Трампа із Зеленським звинувачують у "прихильності до України" - ЗМІ

Прибічники президента США звинувачують у недостатньому патріотизмі працівника Ради нацбезпеки Білого дому Александера Віндмана, який був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським,

Про це пише The Atlantic.

Видання зазначає що Віндмана - заслуженого офіцера, який був поранений в Іраку і має нагороди - прихильники Трампа безпідставно звинувачують, «вдаючись до токсичної ксенофобії».

«Цілком очевидно, що Віндман неймовірно стурбований захистом України. Не знаю, чи він переймається американською політикою, але його головна місія переконатися, що Україна отримала (американську - ред.) зброю. Я це розумію. Ми всі маємо прихильність до нашої батьківщини... Він має прихильність до України, розмовляє українською, приїхав з тієї країни і хоче переконатися, що українці в безпеці і вільні. Я розумію це», - цитує The Atlantic колишнього конгресмена Сіна Даффі, прихильного до Трампа.

Водночас, за даними видання, принаймні один член Палати представників від республіканців, Ліз Чейні висловилася на захист Віндмана. «Сором піддавати сумніву його патріотизм і любов до цієї країни (США - ред.)»,- зазначила вона.

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The Atlantic нагадує, що Віндман приїхав до США разом із батьками ще у трирічному віці як «єврейський біженець з-під радянського гніту».

Як повідомлялося, перед наданням свідчень щодо імпічменту у Палаті представників Віндман заявив, що, на його думку, внаслідок дій, яких Трамп вимагав від Зеленського, Україна могла втратити двопартійну підтримку в Конгресі, що підірвало б національну безпеку США.