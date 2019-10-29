Свідок розмови Трампа із Зеленським приїхав на слухання у Конгрес

У Палаті представників розпочалися закриті слухання ключового свідка з Ради національної безпеки Білого дому в розслідуванні з імпічменту президента Трампа, який був особисто присутній під час телефонної розмови президентів США й України.

Підполковник Александер Віндман прибув зранку вівторка до зали засідань представників трьох комітетів, які ведуть розслідування, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Очікується, що свідок, який обіймає посаду директора у європейських справах Ради нацбезпеки Білого дому, представить детальну картину всієї розмови двох президентів. Це питання особливо цікавить законодавців, оскільки Білий дім Трампа оприлюднив лише загальну частину стенограми, відтворену із нотаток присутніх в Овальному кабінеті.

Напередодні слухань Віндман представив комітетам письмову частину своїх свідчень, у яких підкреслив стурбованість пропозиціями президента Трампа. "Мене непокоїв телефонний дзвінок. Я вважав, що недоречно вимагати від іноземного уряду проводити розслідування проти громадянина США, і я був стурбований наслідками для підтримки України з боку американського уряду", - зауважив посадовець.

За його словами, він тоді усвідомив, що якби Україна була втягнута в розслідування проти Байденів, це, скоріше за все, призвело би до втрати нею двопартійної підтримки в Конгресі. "Це все підірвало би також національну безпеку США. Після телефонної розмови я знову повідомив про свою стурбованість головному юристу РНБ", - йдеться в заяві підполковника.

Як повідомлялося, розслідування з імпічменту президента США було ініційоване наприкінці вересня демократичною більшістю в Палаті представників Сполучених Штатів.