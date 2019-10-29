Трамп порадив чиновнику, який чув розмову з Зеленським, прочитати запис дзвінка

Трамп порадив чиновнику, який чув розмову з Зеленським, прочитати запис дзвінка

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп порадив експерту Ради нацбезпеки Білого дому Александеру Віндману, присутньому в Овальному кабінеті під час розмови президентів США й України, перечитати транскрипцію дзвінка.
Про це він написав у Twitter.

“Нібито, за даними корумпованих ЗМІ, український дзвінок викликав “занепокоєння” в сьогоднішнього свідка, який ніколи не підтримував Трампа. Він був присутній під час тієї ж розмови як і я? Цього не може бути. Попросіть його прочитати транскрипцію дзвінка. Полювання на відьом”, - написав Трамп.

Раніше ЗМІ опублікували письмову заяву перед слуханнями у Палаті представників США експерта Ради нацбезпеки Білого дому підполковника Александера Віндмана, який був присутній в Овальному кабінеті під час розмови Трампа й Президента України Володимира Зеленського. В заяві Віндман висловив стурбованість з приводу телефонного дзвінка, адже, на його думку, було недоречним вимагати від іноземного уряду розслідування проти громадянина США. Чиновник також висловив занепокоєння можливими наслідками щодо підтримки України з боку американського уряду після розмови Трампа й Зеленського.

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Як відомо, у Палаті представників американського Конгресу відбувається розслідування з імпічменту президента США, ініційоване керівництвом Демократичної партії.

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