Трамп порадив чиновнику, який чув розмову з Зеленським, прочитати запис дзвінка

“Нібито, за даними корумпованих ЗМІ, український дзвінок викликав “занепокоєння” в сьогоднішнього свідка, який ніколи не підтримував Трампа. Він був присутній під час тієї ж розмови як і я? Цього не може бути. Попросіть його прочитати транскрипцію дзвінка. Полювання на відьом”, - написав Трамп.

Раніше ЗМІ опублікували письмову заяву перед слуханнями у Палаті представників США експерта Ради нацбезпеки Білого дому підполковника Александера Віндмана, який був присутній в Овальному кабінеті під час розмови Трампа й Президента України Володимира Зеленського. В заяві Віндман висловив стурбованість з приводу телефонного дзвінка, адже, на його думку, було недоречним вимагати від іноземного уряду розслідування проти громадянина США. Чиновник також висловив занепокоєння можливими наслідками щодо підтримки України з боку американського уряду після розмови Трампа й Зеленського.

Як відомо, у Палаті представників американського Конгресу відбувається розслідування з імпічменту президента США, ініційоване керівництвом Демократичної партії.