Імпічмент Трампа: глава США не проти слухань з Болтоном, Помпео та іншими

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти свідчень його високопоставлених членів адміністрації в розслідуванні з імпічменту, яке проводиться Палатою представників США.

Про це він написав у серії твітер-повідомлень у вівторок.

"Насправді я хотів би, щоби люди давали свідчення", - написав президент США.

The D.C. Wolves and Fake News Media are reading far too much into people being forced by Courts to testify before Congress. I am fighting for future Presidents and the Office of the President. Other than that, I would actually like people to testify. Don McGahn’s respected.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2019

У цьому зв'язку він назвав свого колишнього юриста Дона МакГана, якого окружний суд Вашингтона напередодні вже зобов'язав прийти на слухання в Конгрес.

"Джон Болтон – патріот і, можливо, людина, яка знає, що я зупинив фінансування для України з тих міркувань, що вона вважається корумпованою країною, і я хотів знати, чому сусідні європейські країни теж не надають їй гроші", - додав Трамп.

...lawyer has already stated that I did nothing wrong. John Bolton is a patriot and may know that I held back the money from Ukraine because it is considered a corrupt country, & I wanted to know why nearby European countries weren’t putting up money also. Likewise, I would.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2019

Крім того, серед потенційних свідків він назвав держсекретаря США Майка Помпео, ексміністра енергетики Ріка Перрі, й в.о. глави адміністрації Білого дому Міка Малвені.

Водночас, нинішній президент США вкотре назвав розслідування з імпічменту "містифікацією" та "аферою демократів".

Як повідомляв Укрінформ, на початку процесу розслідування в Палаті представників США з імпічменту президента Білий дім скористався привілеєм виконавчої влади, дозволивши нинішнім і колишнім посадовцям адміністрації не виконувати повістки з викликом на слухання до Палати представників США. Демократи у цьому зв'язку звинуватили президента в спробах перешкоджання правосуддю.