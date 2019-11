Імпічмент Трампа: глава США не проти слухань з Болтоном, Помпео та іншими

Про це він написав у серії твітер-повідомлень у вівторок.

"Насправді я хотів би, щоби люди давали свідчення", - написав президент США.

The D.C. Wolves and Fake News Media are reading far too much into people being forced by Courts to testify before Congress. I am fighting for future Presidents and the Office of the President. Other than that, I would actually like people to testify. Don McGahn’s respected....