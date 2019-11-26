Імпічмент Трампа: глава США не проти слухань з Болтоном, Помпео та іншими

Імпічмент Трампа: глава США не проти слухань з Болтоном, Помпео та іншими

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти свідчень його високопоставлених членів адміністрації в розслідуванні з імпічменту, яке проводиться Палатою представників США.

Про це він написав у серії твітер-повідомлень у вівторок.

"Насправді я хотів би, щоби люди давали свідчення", - написав президент США.

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У цьому зв'язку він назвав свого колишнього юриста Дона МакГана, якого окружний суд Вашингтона напередодні вже зобов'язав прийти на слухання в Конгрес. 

"Джон Болтон – патріот і, можливо, людина, яка знає, що я зупинив фінансування для України з тих міркувань, що вона вважається корумпованою країною, і я хотів знати, чому сусідні європейські країни теж не надають їй гроші", - додав Трамп. 

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Крім того, серед потенційних свідків він назвав держсекретаря США Майка Помпео, ексміністра енергетики Ріка Перрі, й в.о. глави адміністрації Білого дому Міка Малвені. 

Водночас, нинішній президент США вкотре назвав розслідування з імпічменту "містифікацією" та "аферою демократів". 

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Як повідомляв Укрінформ, на початку процесу розслідування в Палаті представників США з імпічменту президента Білий дім скористався привілеєм виконавчої влади, дозволивши нинішнім і колишнім посадовцям адміністрації не виконувати повістки з викликом на слухання до Палати представників США. Демократи у цьому зв'язку звинуватили президента в спробах перешкоджання правосуддю.

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