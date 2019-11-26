Болтон заявив про "атаку" на національну безпеку США зсередини

Відданість Сполучених Штатів пріоритетам національної безпеки зазнала атаки зсередини країни, що послабило Америку перед її ворогами.

Таку думку висловив у вівторок на недавно поновленій сторінці у Twitter колишній радник президента Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон.

"Мабуть, само собою зрозуміло, що відданість нашої країни нашим же пріоритетам національної безпеки зазнає атаки зсередини. Америка збентежена. Наші вороги - ні. Нам потрібно зробити національну безпеку США пріоритетом", - написав Болтон.

It probably goes without saying, that our country’s commitment to our national security priorities is under attack from within. America is distracted. Our enemies are not. We need to make U.S. national security a priority. #JohnBolton — John Bolton (@AmbJohnBolton) November 26, 2019

При цьому, ексрадник Білого дому не уточнив, що мав на увазі. Однак його допис з'явився на тлі політичного скандалу в Сполучених Штатах, який виник через масштабне розслідування з імпічменту президента, у якому фігурував також і Болтон.

Як повідомляв Укрінформ, минулої п'ятниці Джон Болтон зробив перший за кілька місяців допис на власній твітер-сторінці. Він звинуватив адміністрацію Трампа в тому, що вона блокувала йому доступ до власного акаунту.

"З моменту відставки як радника з питань національної безпеки, Білий дім відмовився повернути мені доступ до мого особистого акаунту у Twitter. Зі страху, що я можу щось сказати? Тих, хто гадав, що сховався, мені шкода розчаровувати!"- написав тоді ексчиновник, подякувавши соціальній платформі за дотримання стандартів спільноти.

Джон Болтон розглядається як потенційно важливий свідок у справі з імпічменту в США. Він був близьким до президента, знав про всі процеси навколо України та навіть, як стало відомо зі свідчень його колеги Фіони Гілл, висловився категорично проти ідеї натиснути на Україну для проведення там розслідування проти ексвіцепрезидента США.