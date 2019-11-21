Демократи можуть організувати додаткові слухання у Конгресі “української справи”

Керівництво Демократичної партії США може провести закриті й публічні слухання з іншими свідками у справі імпічменту президента, які ще не фігурували в процесі розслідування навколо українського питання.

Про це заявила під час пресконференції в Капітолії спікер Палати представників США, ініціатор розслідування з імпічменту Трампа Ненсі Пелосі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми ще не закінчили, цей день ще не завершився, і ви ніколи не передбачите, що свідчення однієї людини можуть призвести до необхідності свідчень іншої", - відповіла Пелосі на запитання, чи планується проведення інших слухань.

При цьому вона підкреслила, що це рішення виноситимуть комітети, які мають відповідну юрисдикцію.

Раніше демократична більшість в Палаті представників американського Конгресу намагалася отримати ряд документів, а також викликати для свідчень високопосадовців Білого дому й Держдепартаменту США. Однак у Трампа скористалися виключним правом президента, щоби відмовити законодавцям у свідченнях колишніх і діючих представників адміністрації.

При цьому, йшлося про слухання за участі держсекретаря США Майкла Помпео, в.о. глави адміністрації Білого дому Міка Малвені, ексрадника президента з питань Національної безпеки Джона Болтона та інших високопосадовців.

Багато хто зі свідків, які вже виступили на закритих і публічних слуханнях в Палаті представників, зробили це за власним бажанням.