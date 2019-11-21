У Посольстві США були стурбовані ставленням Трампа до України - дипломат

Президент США Дональд Трамп ще з моменту інавгурації Володимира Зеленського продемонстрував помітне зниження рівня підтримки України й водночас зацікавлення у відновленні контактів з Росією.

Про це заявив радник з політичних питань Посольства США в Україні Девід Голмс під час слухань з імпічменту президента Трампа у четвер в Палаті представників, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Білий дім був не готовий забезпечити той рівень підтримки адміністрації Зеленського, який ми очікували спочатку", - зауважив американський дипломат.

За його словами, тоді у Трампа "скоротили запропонований спочатку список офіційної президентської делегації на інавгурацію з понад десяти осіб до п'яти".

Водночас Голмс підкреслив, що стурбованість викликало поновлення інтересу президента Трампа у зв'язках з російським президентом Володимиром Путіним.

"28 червня, коли президент Трамп так і не прийняв рішення щодо зустрічі з Володимиром Зеленським, він зустрівся з російським президентом Путіним на саміті G-20 в японському місті Осака, надіславши таким чином сигнал про недостатню підтримку України", - підкреслив дипломат.

У цьому зв'язку в Посольстві США в Україні виникли занепокоєння, що навіть якщо зустріч Трампа й Зеленського відбудеться, вона не пройде в найкращий спосіб.

Після цього, за його словами, стало відомо, що адміністрація Трампа заморозила оборонну допомогу для України, яку затвердили обидві палати американського Конгресу. Ця допомога була важлива для українського народу, який продовжував протистояти російській збройній агресії, підкреслив американський чиновник.

"Я був шокований, коли 18 липня представники Управління з адміністративних і бюджетних питань здивували нас повідомленням про призупинення оборонної підтримки України", - зазначив Голмс.

При цьому, за його словами, рішення не пояснювалось Білим домом.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 21 листопада, у Палаті представників проходять чергові публічні слухання у справі щодо імпічменту президента США через його подвійну політику на українському напрямі.

Фото: CNN