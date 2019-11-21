У Пентагоні заявили, що Україна могла знати про зупинення допомоги США ще в липні

Заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Європи Лора Купер заявила, що в Києві могли знати про призупинення оборонної допомоги Україні ще 25 липня, в день скандальної телефонної розмови президентів України та США.

Це суперечить заявам Трампа, що українська сторона не могла відчувати тиск з його боку, оскільки не знала про рішення зупинити підтримку, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Мої співробітники показали мені два несекретних електронних листи, які вони отримали з Державного департаменту. Перший надійшов 25 липня о 14:31. У цьому електронному листі йшлося про те, що Посольство України, а також Комітет у закордонних справах запитують про допомогу у сфері безпеки", - зазначила представниця Пентагону.

Другий електронний лист, зазначила чиновниця, був отриманий 25 липня о 16:25.

"У ньому йшлося, що Конгрес знає певною мірою про ситуацію з Фондом іноземної допомоги, так само як і українське посольство", - зауважила Купер.

Таким чином, заява представниці міноборони США підтверджує наявність так званого "quid pro quo" (послуги за послугу) з боку президента Трампа, який вимагав від України розслідування проти родини Джо Байдена, його головного противника на президентських виборах.

Крім того, це посилює базу звинувачень демократів у "підкупі" на адресу глави Білого дому в тому, що він хотів добитися свого шляхом поновлення фінансування Фонду іноземної допомоги.