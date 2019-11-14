У Пентагоні відмовляються розслідувати затримку військової допомоги Україні - CNN

Генеральний інспектор міністерства оборони США Гленн Файн відмовляється відкривати розслідування для з'ясування причин затримки виділення Вашингтоном військової допомоги Україні.

Про це повідомляє CNN.

"Ми розчаровані, що Офіс генерального інспектора відмовився розслідувати затримку міністерства оборони допомоги Україні у сфері безпеки, призначеної Конгресом", - йдеться у листі сенатора-демократа від штату Іллінойс Діка Дурбіна, адресованого Файну.

Рішення було прийняте у зв’язку з побоюванням, що таке розслідування може дублювати або втручатися в розслідування імпічменту, яке відбувається в Палаті представників, йдеться в листі, надісланому сенаторам у середу.

Речник Файна підтвердив, що Офіс генерального інспектора Пентагону надіслав листа кільком провідним сенаторам-демократам щодо цього рішення, але зазначив, що "в міру розвитку обставин наше рішення може змінитися".

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Дурбін та інші американські сенатори двічі – у вересні та в листопаді – направляли Файну запит на проведення розслідування щодо затримки виділення допомоги Україні.

"Ця затримка перешкоджала законним зобов'язанням Пентагону здійснювати військову допомогу Україні в критичний момент, вона провокує серйозні питання про те, чи були представники міністерства оборони залучені в будь-які схеми з надання тиску на політичного опонента (Україну – ред. ). Вкрай важливо, щоб ваше відомство своєчасно провело ретельний аналіз можливої ролі міністерства оборони в цих звинуваченнях і надало ваші висновки комітетам Конгресу з оборони», – йдеться у листі Дурбіна, адресованому Файну.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада в Палаті представників проходять перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.