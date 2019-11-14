У Пентагоні відмовляються розслідувати затримку військової допомоги Україні - CNN
Про це повідомляє CNN.
"Ми розчаровані, що Офіс генерального інспектора відмовився розслідувати затримку міністерства оборони допомоги Україні у сфері безпеки, призначеної Конгресом", - йдеться у листі сенатора-демократа від штату Іллінойс Діка Дурбіна, адресованого Файну.
Рішення було прийняте у зв’язку з побоюванням, що таке розслідування може дублювати або втручатися в розслідування імпічменту, яке відбувається в Палаті представників, йдеться в листі, надісланому сенаторам у середу.
Речник Файна підтвердив, що Офіс генерального інспектора Пентагону надіслав листа кільком провідним сенаторам-демократам щодо цього рішення, але зазначив, що "в міру розвитку обставин наше рішення може змінитися".
Дурбін та інші американські сенатори двічі – у вересні та в листопаді – направляли Файну запит на проведення розслідування щодо затримки виділення допомоги Україні.
"Ця затримка перешкоджала законним зобов'язанням Пентагону здійснювати військову допомогу Україні в критичний момент, вона провокує серйозні питання про те, чи були представники міністерства оборони залучені в будь-які схеми з надання тиску на політичного опонента (Україну – ред. ). Вкрай важливо, щоб ваше відомство своєчасно провело ретельний аналіз можливої ролі міністерства оборони в цих звинуваченнях і надало ваші висновки комітетам Конгресу з оборони», – йдеться у листі Дурбіна, адресованому Файну.
Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада в Палаті представників проходять перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.