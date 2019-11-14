Зеленський був би слабшим, якби США відкликали військову допомогу — Тейлор

Якби США відкликали військову допомогу, президент Володимир Зеленський виглядав би значно слабшим у перемовинах з Росією.

Про це повідомив під час відкритих слухань у Конгресі у справі про імпічмент Дональда Трампа тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор, передає Громадське.

"Президент Зеленський був дуже зацікавлений у підтримці США, це правда. І в військовій допомозі, і в політичній підтримці", — заявив дипломат.

Він також зазначив, що така ситуація могла б спровокувати Росію на нову агресію щодо України.

"Росія завжди шукає вразливих місць, і вона чудово знає, що Сполучені Штати підтримували Україну. Ледь Росія відчує, що підтримка скоротилась або зникла, вона скористається таким вигідним положенням", — сказав Тейлор.

Раніше Вільям Тейлор заявив, що влада України нічим не зобов’язана президенту Дональду Трампу.