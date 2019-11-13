На слуханнях з імпічменту Тейлор пояснив, чому безглуздо зупиняти допомогу Україні

Оборонна підтримка Сполученими Штатами України, яка захищає демократичні цінності від агресії РФ, є також національним інтересом США, тому рішення Трампа зупинити її задля політичної вигоди на виборах було безглуздим.

Про це заявив під час слухань у Палаті представників США тимчасовий повірений у справах США в Україні посол Вільям Тейлор, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Україна є важливою для національної безпеки США. У той час, як Україна є найбільшою за територією державою в Європі, вона є молодою демократією, яка бореться за приєднання до Євросоюзу і покладається на Сполучені Штати", - наголосив Тейлор під час відповідей на запитання законодавців.

Він нагадав, що українці були віроломно атаковані Росією, яка й досі продовжує свою збройну агресію проти України.

"Якщо ми віримо в принципи суверенітету націй, що є основою нашої безпеки та безпеки наших союзників і друзів, якщо ми віримо, що країни повинні самі вирішувати, кого мати в союзниках в економічній, політичній площині та у сфері безпеки, ми повинні підтримувати Україну в її протистоянні агресивному сусіду",- підкреслив американський дипломат.

Тейлор також звернув увагу, що і республіканські, і демократичні адміністрації в США впродовж майже трьох десятиліть підтримували Україну, а Конгрес запровадив суттєві санкції проти Росії, яка окупувала частину української території.

Він також пояснив на прохання конгресменів, чому в листуванні з послом Гордоном Сондлендом назвав "божевільною" ідею кабінету Трампа зупинити надання військової допомоги Україні в обмін на початок розслідування проти Байденів.

"Через те, що оборонна допомога є вкрай важливою для України, а також для наших національних інтересів, затримка цієї допомоги без обґрунтованих причин – за винятком допомоги власній політичній кампанії – є безглуздою. Це було контрпродуктивно для всього, що ми намагалися зробити (у відносинах з Україною – ред.). Це було нелогічним, не піддавалося поясненням і було божевільним", - наголосив Тейлор.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада в Палаті представників проходять перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США.