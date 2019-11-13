Імпічмент для Трампа: у Конгресі почалися відкриті слухання
До Конгресу, де проводитиметься відкрите засідання, вже прибули двоє високопоставлених дипломатів, які свідчитимуть перед законодавцями, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Так, перед конгресменами в середу виступатимуть заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кент, а також тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Очікується, що вони підтвердять свої покази, озвучені на закритих слуханнях, щодо використання президентом США "тіньового" каналу впливу на Україну з метою запуску розслідування в Києві проти його головного опонента на виборах 2020 року – Джо Байдена.
Відкрите засідання комітетів у середу лише розпочинає фазу публічних слухань у контексті розслідування з імпічменту. Уже цієї п'ятниці, 15 листопада, заплановане наступне відкрите засідання за участю експосла США в Україні Марі Йованович. Наступного тижня законодавці в Палаті представників планують заслухати ще вісім колишніх і нинішніх високопоставлених посадовців адміністрації Трампа.
Як повідомлялося, розслідування з імпічменту президента Трампа триває з кінця вересня в нижній палаті Конгресу Сполучених Штатів.