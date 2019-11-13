Імпічмент для Трампа: у Конгресі почалися відкриті слухання

Демократи в Палаті представників розпочали новий етап розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа, організувавши в середу перші публічні слухання у справі щодо можливого тиску глави Білого дому на Україну.

До Конгресу, де проводитиметься відкрите засідання, вже прибули двоє високопоставлених дипломатів, які свідчитимуть перед законодавцями, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Так, перед конгресменами в середу виступатимуть заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кент, а також тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Очікується, що вони підтвердять свої покази, озвучені на закритих слуханнях, щодо використання президентом США "тіньового" каналу впливу на Україну з метою запуску розслідування в Києві проти його головного опонента на виборах 2020 року – Джо Байдена.

Відкрите засідання комітетів у середу лише розпочинає фазу публічних слухань у контексті розслідування з імпічменту. Уже цієї п'ятниці, 15 листопада, заплановане наступне відкрите засідання за участю експосла США в Україні Марі Йованович. Наступного тижня законодавці в Палаті представників планують заслухати ще вісім колишніх і нинішніх високопоставлених посадовців адміністрації Трампа.

Як повідомлялося, розслідування з імпічменту президента Трампа триває з кінця вересня в нижній палаті Конгресу Сполучених Штатів.