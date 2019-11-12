Відкриті слухання у Конгресі: для Трампа готують чотири "лінії захисту"

Республіканці, які беруть участь у розслідуванні імпічменту президента в комітетах Конгресу США, розіслали своїм однопартійцям у Палаті представників доповідну записку щодо стратегії захисту Дональда Трампа.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, цю доповідь оприлюднила CNN.

У документі спростовуються основні положення звинувачень щодо тиску на Україну, що їх висувають демократи проти Трампа. Ідеться переважно про його рішення зупинити надання військової допомоги Україні в обмін на розслідування діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Контраргументи, наведені в доповідній записці, використовуватимуться для спростування звинувачень, які висуватимуться під час громадських слухань справи імпічменту, що розпочнуться в середу.

У документі виділено чотири головні лінії захисту. По-перше, телефонна розмова, що відбувалася між президентами США і України, «не демонструє жодних свідчень чи доказів тиску». По-друге, "президент України Зеленський та президент Трамп заявили, що під час розмови не було тиску». По-третє, «уряду України не було відомо про затримку допомоги» під час дзвінка 25 липня. По-четверте, затримка військової допомоги тривала лише до 11 вересня.

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«Ці чотири ключові моменти спростовують звинувачення з боку демократів у тому, що президент Трамп використовував американську допомогу у сфері безпеки та призначення зустрічі на рівні президентів, щоб змусити Україну розслідувати діяльність політичних конкурентів президента», - ідеться у публікації.

У вівторок Трамп у Тwitter нагадав коментар Зеленського про те, що на нього не чинився тиск з метою розслідування справи Байденів. Трамп вважає, що слідство базується на даних свідків "другої та третьої руки" - незважаючи на те, що багато свідків мають інформацію з перших вуст.

Президент закликав колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера Байдена також дати свідчення.

Як повідомляв Укрінформ, у Конгресі США триває розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Скарга викривача щодо телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського спричинила загострення внутрішньополітичної ситуації в США. Це також дало формальну нагоду розпочати процес імпічменту президента Трампа.

Зі стенограми спілкування президентів, оприлюдненої Білим домом, стало відомо, що президент Трамп наполягав на початку розслідування в Україні проти сина його головного опонента на виборах Джо Байдена - Гантера, який обіймав одну з керівних посад у газовидобувній компанії «Бурісма».