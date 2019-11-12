Трамп обіцяє цього тижня опублікувати текст першої розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що цього тижня опублікує стенограму першої телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у Twitter.

“Задля того, аби й надалі залишатися найвідкритішим Президентом в історії, я опублікую десь на цьому тижні стенограму першої та найважливішої телефонної розмови з Президентом України”, - повідомив Трамп.

Голова Білого дому також додав, що стенограма буде дуже цікавою.

Раніше Трамп заявив, що стенограма ще однієї його розмови з Зеленським може бути опублікована у вівторок.

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Як повідомляв Укрінформ, друга розмова глави Білого дому з Президентом України Володимиром Зеленським 25 липня викликала серйозні занепокоєння в адміністрації США. Внаслідок цього з'явилася скарга "викривача", а також ініційоване розслідування з імпічменту в Палаті представників американського Конгресу.

Фото: The White House