Трамп обіцяє цього тижня опублікувати текст першої розмови з Зеленським
Про це він написав у Twitter.
“Задля того, аби й надалі залишатися найвідкритішим Президентом в історії, я опублікую десь на цьому тижні стенограму першої та найважливішої телефонної розмови з Президентом України”, - повідомив Трамп.
Голова Білого дому також додав, що стенограма буде дуже цікавою.
Раніше Трамп заявив, що стенограма ще однієї його розмови з Зеленським може бути опублікована у вівторок.
Як повідомляв Укрінформ, друга розмова глави Білого дому з Президентом України Володимиром Зеленським 25 липня викликала серйозні занепокоєння в адміністрації США. Внаслідок цього з'явилася скарга "викривача", а також ініційоване розслідування з імпічменту в Палаті представників американського Конгресу.
Фото: The White House