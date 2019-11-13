Білий дім готує "агресивну" стратегію до слухань про імпічмент Трампа — ЗМІ

Білий дім планує агресивну стратегію взаємодії зі ЗМІ, готуючись до публічних слухань у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє CBS News.

Як зазначається, Білий дім буде "агресивно давати відсіч на телебаченні, по радіо, і в друкованій пресі, за допомогою цифрових ресурсів", включаючи Twitter.

До складу "групи реагування", відповідальної за оперативну реакцію на публічні слухання, увійшли фахівці пресслужби, а також адвокати Білого дому, додає видання.

Очікується, що сам Дональд Трамп буде спостерігати за слуханнями по телевізору.

Як повідомлялося, комітети Палати представників США, які беруть участь в розслідуванні з імпічменту президента Трампа, планують провести наступного тижня публічні слухання з вісьмома свідками, які вже свідчили за зачиненими дверима.

Зокрема, 13 листопада мають з'явитися в Конгресі заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кент, а також тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. На 15 листопада заплановані свідчення перед комітетами Палати представників експосла США в Україні Марі Йованович.

Раніше повідомлялося, що демократи в Палаті представників хочуть завершити розслідування з імпічменту президента до Різдва та передати справу на розгляд Сенату Сполучених Штатів.

Фото: The White House