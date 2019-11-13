Імпічмент у США: Демократи оприлюднили список наступних слухань

Комітети Палати представників США, які беруть участь в розслідуванні з імпічменту президента Трампа, очікують провести наступного тижня публічні слухання з вісьмома свідками, які вже свідчили за зачиненими дверима.

Список запланованих слухань оголосив у вівторок Комітет з питань розвідки нижньої палати Конгресу США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Загалом, члени Конгресу планують провести п'ять слухань впродовж трьох днів. На деяких з них виступатимуть по кілька свідків одночасно.

Так, зранку наступного вівторка, 19 листопада, до Палати представників запрошені помічниця віцепрезидента Майка Пенса Дженніфер Вільямс та представник Ради нацбезпеки США підполковник Олександр Віндман.

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У цей же день, у другій половині, заплановані слухання колишнього спецпредставника США по Україні Курта Волкера та представника Ради Нацбезпеки Тіма Моррісона.

Зранку середи 20 листопада конгресмени очікують на посла США при ЄС Гордона Сондленда. Після обіду заплановані відповіді-запитання із заступником держсекретар США Девідом Гейлом та представницею Пентагону Лорою Купер.

У четвер, 21 листопада, законодавці хочуть заслухати колишню радницю президента Трампа з питань Росії Фіону Гілл.

Нагадаємо: демократи після закритих опитувань колишніх і чинних високопосадовців вже цієї середи розпочинають фазу публічних слухань. Зокрема, 13 листопада мають з'явитися в Конгресі заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кент, а також тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. На п'ятницю заплановані свідчення перед комітетами Палати представників посла США в Україні Марі Йованович.

Раніше повідомлялося, що демократи в Палаті представників хочуть завершити розслідування з імпічменту президента до Різдва та передати справу на розгляд Сенату Сполучених Штатів.