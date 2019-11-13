Журналісти CNN знайшли докази зустрічей Трампа з Парнасом і Фруманом

Попри заяви президента Трампа про те, що він не знайомий ні з Левом Парнасом, ні з Ігорем Фруманом, які потрапили в гучну історію з арештом у США через махінації з фінансуванням на виборах, CNN зібрав ряд доказів, які спростовують слова Трампа.

Про це йдеться в розширеній статті на сайті телеканалу, що вийшла в вівторок.

"Президент Дональд Трамп мав щонайменше десять зустрічей з Левом Парнасом та Ігорем Фруманом, обвинуваченими подільниками Руді Джуліані, знайомство з якими президент заперечував", - зазначається в повідомленні.

При цьому, телеканал представив докази прямих контактів цієї пари бізнесменів з Дональдом Трампом в період з березня 2014 по грудень 2018 року. Це включає VIP-фотографії під час президентської кампанії, факти зустрічі на заходах зі збору чималих пожертвувань, персональної вечері з президентом, а також під час святкування Хануки в Білому домі з президентом, віцепрезидентом та Джуліані.

Як стверджують прокурори, Парнас та його бізнес-партнер Фруман фінансували в протизаконний спосіб республіканських політиків та їхні кампанії грошима іноземних громадян, намагаючись отримати вплив на них. Ця пара відзначилась і в допомозі особистому адвокату президента Руді Джуліані спробувати ініціювати розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена, що пов'язувалось з Україною.

Відтоді, як двом бізнесменам радянського походження були висунуті звинувачення, Трамп публічно заявив, що не знає ні Парнаса, ні Фрумана.

"Я їх не знаю, - заявив тоді Трамп. - Я не знаю нічого про них. Я не знаю, чим вони займаються, і я не знаю, очевидно, що вони були клієнтами Руді (Джуліані – ред.). Вам доведеться спитати у Руді, я просто не знаю".

Як відомо, Лев Парнас, Ігор Фруман, а також пов'язаний з ними Андрій Кукушкін були затримані в США у жовтні. Усіх їх звинувачують у причетності до незаконних переказів на передвиборні кампанії республіканських кандидатів, включаючи політичний комітет, який збирав пожертви для Трампа, на той час кандидата в президенти США.