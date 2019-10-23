Суд зняв обвинувачення зі спонсорів кампанії Трампа — Парнаса і Фрумана
Про це повідомляє BBC.
«Федеральний суд зняв звинувачення із двох спонсорів передвиборчої президентської кампанії Дональда Трампа – Лева Парнаса та Ігора Фрумана, яких підозрювали у фінансових злочинах», - йдеться в повідомленні.
Ці двоє вихідців із колишнього СРСР мають тісні зв’язки із персональним юристом Трампа Руді Джуліані й допомагали розгорнути корупційні звинувачення проти суперника Трампа - Джо Байдена.
Як відомо, обох нині виправданих чоловіків арештували раніше цього місяця при їх спробі покинути територію США.
Варто зауважити, що двоє інших підозрюваних у махінаціях під час фінансування кампанії Дональда Трампа – українець Андрій Кукушкін та американець Девід Коррейя – були виправдані минулого тижня.
Повідомляється також, що згадані вище особи допомогли Джуліані зв’язатися з українськими прокурорами для відкриття розслідування проти суперника Трампа на наступних президентських виборах із Демократичної партії Джо Байдена та його сина Гантера.