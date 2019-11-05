Імпічмент Трампа: у Конгресі оприлюднять стенограми свідчень Волкера і Сондленда

Три комітети нижньої палати Конгресу оприлюднять стенограми свідчень колишнього спеціального представника по Україні Курта Волкера і посла США в ЄС Гордона Сондленда в рамках розслідування про імпічмент Дональда Трампа.

Про це повідомляє USA Today.

"Комітети Палати з питань розвідки, нагляду та закордонних справ планують оприлюднити стенограми свідчень Курта Волкера, колишнього спецпредставника США по Україні, та Гордона Сондленда, посла США в Європейському Союзі", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що їх свідчення будуть опубліковані у вівторок.

Обидва є ключовими свідками слідства, їх допитували щодо запитів на політичні розслідування та затримку військової допомоги Україні.

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Також планувалося, що у вівторок у Конгресі дадуть свідчення радник Білого дому з питань енергетики Веллс Гріффіт та заступник директора Адміністративно-бюджетного управління (АБУ) Білого дому Майкл Даффі.

Директор АБУ Рассел Вут вже заявив, що Даффі, який міг мати інформацію про затримку військової допомоги Україні, не буде свідчити перед Конгресом.

Як повідомлялося, Волкер пішов у відставку на наступний день після початку розслідування в рамках імпічменту.

3 жовтня він близько десяти годин відповідав на запитання членів трьох комітетів Палати представників, які ведуть це розслідування.

Під час виступу в Конгресі Волкер надав комітету Конгресу тексти свого листування з Руді Джуліані, в.о. посла США в Києві Вільямом Тейлором, представником США в Євросоюзі Гордоном Сондлендом та помічником президента Зеленського Андрієм Єрмаком між 9 липня і 19 вересня.

Як випливає з цього листування, Волкер і Сондленд в серпні склали звернення до Володимира Зеленського з метою добитися від Києва заяви про намір провести розслідування щодо Джо Байдена. Волкер, Сондленд і Джуліані навіть узгоджували формулювання, які Зеленський мав би озвучити під час візиту до США.