Імпічмент Трампа: бізнесмен Парнас готовий дати свідчення в Конгресі

Заарештований україно-американський бізнесмен Лев Парнас, пов'язаний з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані, готовий дати свідчення в рамках розслідування імпічменту Трампа.

Про це заявив адвокат Парнаса Джозеф Бонді, повідомляє Politico

«Він (Парнас - ред.) виконає вимогу порядку по дачі показань, якщо вони не порушуватимуть якісь із його законних прав. Його не будуть притягувати за неповагу до Конгресу. Він приймає повістки в суд і буде дотримуватися їх максимально можливою мірою. За потреби він може посилатися на 5-ту поправку», - заявив адвокат.

Нагадаємо, п'ята поправка до Конституції США гарантує, що громадянина не повинні примушувати свідчити проти себе самого.

Як зазначив Бонді, можливо Парнас отримає якийсь імунітет, адже його свідчення «це питання певної важливості для національної безпеки».

У жовтні Лев Парнас вже отримував запити з боку трьох комітетів Палати представників Конгресу США, однак тоді відповів відмовою. Пізніше федеральний суд Флориди зобов'язав Парнаса відповісти на питання законодавців, а також надати їм наявні у нього матеріали щодо фінансових переказів, які він здійснив на республіканські політичні кампанії.

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Свідчення Парнаса можуть пролити нове світло на масштаби його виплат за американські кампанії та інші організації, пов'язані з Трампом, а також інші фінансові операції.

Як відомо, раніше в США були затримані партнери Руді Джуліані Лев Парнас, Ігор Фруман, а також пов'язаний з ними Андрій Кукушкін. Усіх їх звинувачують у тому, що вони заробили сотні тисяч доларів на незаконних переказах на передвиборні кампанії республіканських кандидатів, включаючи політичний комітет, який збирав пожертви для Трампа, в той час кандидата в президенти. Пізніше Федеральний суд зняв звинувачення з Парнаса і Фрумана. Зараз Парнас перебуває під домашнім арештом в штаті Флорида.