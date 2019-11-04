У Конгресі США розсекретили перші стенограми щодо імпічменту Трампу

Палата представників США оприлюднила перші дві стенограми із закритих слухань, що пройшли минулого місяця в контексті розслідування з імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це йдеться в офіційній заяві глав трьох комітетів нижньої палати Конгресу, які ведуть розслідування.

"У той час, як ми наближаємося до нової публічної фази розслідування з імпічменту, американська громадськість почне ознайомлюватися з доказами, які збирали наші комітети. З кожним новим інтерв'ю ми дізнаємося все більше про спроби президента маніпулювати важелями влади для його особистої політичної вигоди", - наголошується в заяві.

При цьому зазначається, що оприлюднені стенограми засвідчують, як Трамп "затвердив звільнення високопоставленого й ефективного дипломата (Марі Йованович – ред.) на підставі поширеної брехні та бруду".

Як підкреслили глави комітетів, свідчення послів Йованович та Майкла Маккінлі також підтвердили наругу з боку президента над зовнішньою політикою США.

"На жаль, попри ці занепокоєння, у стенограмах також чітко видно, що зусилля публічної підтримки посла Йованович на найвищому рівні Державного департаменту так і не були реалізовані через побоювання керівників Держдепу, що така підтримка буде підірвана напряму атаками президента", - зауважується в документі.

Як повідомляв Укрінформ, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі минулого тижня повідомила, що демократична більшість планує вже цього місяця перейти до фази публічних слухань у контексті розслідування з імпічменту президента США.