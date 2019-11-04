Імпічмент Трампа: стенограму допитів обіцяють опублікувати протягом п'яти днів

"Я думаю, ви побачите всі стенограми, які будуть оприлюднені, ймовірно, протягом найближчих п'яти днів... Я не знаю, чи будуть вони всі опубліковані за один день, але вони багато розкажуть американському народу", - сказала вона.

Раніше голова спецкомітету з питань розвідки Палати представників Адам Шифф заявляв, що стенограми закритих слухань у рамках процедури імпічменту Дональда Трампа можуть бути оприлюднені вже цього тижня.

Публікація стенограм може стати вагомим кроком для поінформованості громадськості про те, що було сказано на слуханнях в рамках розслідування імпічменту Трампа.

Всі слухання проводилися у закритому режимі, і те, що про них ставало відомо — лише інформація зі вступних заяв свідків, яку оприлюднювали ЗМІ.

Як повідомлялося, розслідування з імпічменту глави Білого дому було ініційоване наприкінці вересня демократичною більшістю в Палаті представників Конгресу США.

Палата представників американського Конгресу, яка контролюється демократами, більшістю голосів затвердила резолюцію на підтримку процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

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Резолюція встановлює правила та процедури проведення слухань свідків, у тому числі офіційних посадовців та колишніх чиновників адміністрації Трампа, а також виклику повістками документів, пов'язаних із розслідуванням.

Голосування в Конгресі, яке, по суті, є першим у межах розслідування з імпічменту, вважається важливим кроком у цьому процесі. Тим не менше, демократи вимушено пішли на цей крок під тиском заяв республіканців у порушенні процедурних норм, а також після відмови адміністрації Трампа надавати документи та дозволяти чиновникам виступати на слуханнях.