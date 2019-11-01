Імпічмент Трампа: стенограми закритих слухань можуть опублікувати наступного тижня

За його словами, звинувачення республіканців у тому, що представники партії не отримують достатньо часу для запитань на закритих слуханнях, є хибними.

"Ті аргументи, які ви чули, майже повністю помилкові, лише за одним винятком. І коли ви побачите стенограми, а ми очікуємо, що розпочнемо їх оприлюднювати вже наступного тижня, то побачите, що у республіканців є стільки ж часу, щоб ставити запитання", - заявив Шифф.

Як зазначається, публікація стенограм може стати вагомим кроком для поінформованості громадськості про те, що було сказано на слуханнях в рамках розслідування імпічменту Трампа.

Всі слухання проводилися у закритому режимі, і те, що про них ставало відомо — лише інформація зі вступних заяв свідків, яку оприлюднювали ЗМІ.

Як повідомлялося, розслідування з імпічменту глави Білого дому було ініційоване наприкінці вересня демократичною більшістю в Палаті представників Конгресу США.

У четвер Палата представників американського Конгресу, яка контролюється демократами, більшістю голосів затвердила резолюцію на підтримку процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

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Резолюція встановлює правила та процедури проведення слухань свідків, у тому числі офіційних посадовців та колишніх чиновників адміністрації Трампа, а також виклику повістками документів, пов'язаних з розслідуванням.

Голосування в Конгресі, яке, по суті, є першим в межах розслідування з імпічменту, вважається важливим кроком у цьому процесі. Тим не менше, демократи вимушено пішли на цей крок під тиском заяв республіканців у порушенні процедурних норм, а також після відмови адміністрації Трампа надавати документи та дозволяти чиновникам виступати на слуханнях.