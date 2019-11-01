Трамп готовий зачитати стенограму розмови із Зеленським у прямому ефірі

Президент США Дональд Трамп готовий зачитати стенограму телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським американським громадянам у прямому ефірі.

Про це американський лідер заявив в інтерв'ю Washington Examiner.

«У якийсь момент я збираюся сісти, можливо, у форматі розмови біля каміна в прямому ефірі, й прочитати стенограму дзвінка, тому що люди мають її почути», - заявив Трамп.

Глава Білого дому назвав телефонну розмову із Зеленським «хорошим дзвінком», і що він готовий зачитати стенограму вголос американським громадянам, щоб вони могли зрозуміти його точку зору.

В ході інтерв'ю Трамп також підкреслив, що не збирається співпрацювати з представниками Демократичної партії в розслідуванні в рамках справи щодо імпічменту.

Як повідомлялося, 25 липня відбулася телефонна розмова Президентів США Дональда Трампа і України Володимира Зеленського. За тиждень до цього Трамп розпорядився призупинити забезпечення оборонної допомоги Україні. Після публікації 25 вересня тексту розмови глав держав і скарги агента американської розвідки про можливий тиск глави Білого дому на Україну, щоб змусити її провести розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера, демократи в Палаті представників ініціювали формальну процедуру імпічменту президента США.

31 жовтня Палата представників більшістю голосів затвердила резолюцію на підтримку процедури імпічменту Трампа.

Фото: White House Photo by Shealah Craighead