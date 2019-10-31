Помпео наполягає, що розмова Трампа із Зеленським була

Помпео наполягає, що розмова Трампа із Зеленським була "доречною"

Укрінформ
Після гучних свідчень у Конгресі США про "подвійну" політику Білого дому щодо України зі спробами зібрати компромат на Джо Байдена, держсекретар Помпео вважає "належним" спілкування президентів Трампа й Зеленського під час ключової телефонної розмови у липні цього року.

Про це глава Держдепу заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Насправді я не знаю, що казали свідки (на слуханнях у Палаті представників – ред.). Зараз усе повідомляється з витоків, влаштованих демократами, які в цьому випадку переслідують мету зняти президента Трампа", - зауважив держсекретар США.

Таким чином Помпео відповів на запитання ведучої, чи згоден він із заявами чиновника Ради нацбезпеки Алекса Віндмана, що в стенограмі розмови Трампа й Зеленського була відсутня важлива інформація, що стосувалася родини Джо Байдена та фірми Burisma.

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"Що мені відомо, це те, що я був присутній під час телефонного дзвінка, я слухав розмову і вважаю, що той спосіб, у який президент (Трамп – ред.) спілкувався, був доречним", - підкреслив Помпео.

Він також зауважив, що нинішня адміністрація у Вашингтоні "неймовірно зосереджена на кількох простих речах" щодо стратегії на українському напрямі. Він нагадав, що нинішній уряд США надав Україні оборонні системи на відміну від попередньої.

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"Якщо вам потрібна адміністрація, яка жорстоко ставилася до Росії, допомагала українському народу, підтримувала керівництво України в боротьбі з корупцією, робила все, що потрібно для цієї країни, то дії нинішньої адміністрації є просто фантастичними", - підкреслив державний секретар США.

Нагадаємо, демократи в Конгресі США підозрюють нинішнього главу Білого дому у спробі тиску на нове українське керівництво з метою отримання переваги в боротьбі з опонентами на президентських виборах у США.

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