Помпео наполягає, що розмова Трампа із Зеленським була "доречною"

Після гучних свідчень у Конгресі США про "подвійну" політику Білого дому щодо України зі спробами зібрати компромат на Джо Байдена, держсекретар Помпео вважає "належним" спілкування президентів Трампа й Зеленського під час ключової телефонної розмови у липні цього року.

Про це глава Держдепу заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Насправді я не знаю, що казали свідки (на слуханнях у Палаті представників – ред.). Зараз усе повідомляється з витоків, влаштованих демократами, які в цьому випадку переслідують мету зняти президента Трампа", - зауважив держсекретар США.

Таким чином Помпео відповів на запитання ведучої, чи згоден він із заявами чиновника Ради нацбезпеки Алекса Віндмана, що в стенограмі розмови Трампа й Зеленського була відсутня важлива інформація, що стосувалася родини Джо Байдена та фірми Burisma.

"Що мені відомо, це те, що я був присутній під час телефонного дзвінка, я слухав розмову і вважаю, що той спосіб, у який президент (Трамп – ред.) спілкувався, був доречним", - підкреслив Помпео.

Він також зауважив, що нинішня адміністрація у Вашингтоні "неймовірно зосереджена на кількох простих речах" щодо стратегії на українському напрямі. Він нагадав, що нинішній уряд США надав Україні оборонні системи на відміну від попередньої.

"Якщо вам потрібна адміністрація, яка жорстоко ставилася до Росії, допомагала українському народу, підтримувала керівництво України в боротьбі з корупцією, робила все, що потрібно для цієї країни, то дії нинішньої адміністрації є просто фантастичними", - підкреслив державний секретар США.

Нагадаємо, демократи в Конгресі США підозрюють нинішнього главу Білого дому у спробі тиску на нове українське керівництво з метою отримання переваги в боротьбі з опонентами на президентських виборах у США.