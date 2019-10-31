Щодо Байденів нічого було розслідувати — експосол США в Україні

Президент США Дональд Трамп домагався від України розслідування діяльності Байденів, проте "там нічого було розслідувати".

Про це сказав посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу під час зустрічі з дипломатом, організованої фондом "Відкрита політика".

"Ви читали свідчення дипломатів Вільяма Тейлора, Джорджа Кента, і, очевидно, що тиск на Україну був, - сказав він, - щоб змусити провести розслідування щодо діяльності Байденів. Але там нічого було розслідувати".

"Наскільки пам’ятаю події 2015-2016 років, звільнення Віктора Шокіна (з посади генерального прокурора — ред.) хотів американський уряд, не лише віцепрезидент Джо Байден, хотів Європейський Союз, хотів весь УАнет, - сказав дипломат. - І це не має нічого спільного з розслідуванням сина Байдена, бо не було ніякого розслідування щодо сина… Було розслідування Burisma (компанії, у якій працював син Байдена Гантер – ред.), але це інше питання".

За словами Пайфера, "це пояснюють час від часу, проте президент Трамп хотів розслідування і тиснув на Україну, пропонуючи обмін (quid pro quo)".

"Казав, якщо ви хочете отримати дату зустрічі в Овальному кабінеті з президентом США, то мусите вийти й заявити, що розпочинаєте розслідування щодо Байденів і Burisma", - нагадав Пайфер.

І як показали свідчення в Конгресі, сказав експосол, у серпні була затримка з наданням військової допомоги Україні, хоча її затвердив Конгрес. "Це зрозумів посол Вільям Тейлор, який давав свідчення в Конгресі", - додав він.

На думку дипломата, "це була кричуща політична гра, і нічого спільного з інтересами Сполучених Штатів".

Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив недослівний виклад розмови липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. Американський лідер сказав українському колезі про "дуже багато розмов" стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера.

За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів. Зеленський сказав, що знайомий з ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею "розбереться".

Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена.

Фото: openukraine.org