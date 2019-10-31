Пайфер — про імпічмент Трампа: Навряд чи Конгрес звернеться до України по свідчення
Про це заявив американський дипломат, посол США в Україні у 1998 – 2000 роках Стівен Пайфер у інтерв’ю Укрінформу, яке невдовзі з'явиться на сайті агентства.
«Краще для України триматися якомога далі від цього, це внутрішньо американська політична криза, - наголосив він. - Україні не слід займатися футболом у американській політиці. Не варто піддавати небезпеці двопартійну підтримку України, яку вона має в Конгресі США, – з боку республіканців і демократів. Гадаю, український уряд нині проводить якраз таку політику. Уряд – в американському розумінні цього слова, тобто влада».
«Залиште Америці її кризу, - додав дипломат, - не треба втягуватися в неї».
За словами Пайфера, «дуже малоймовірно», що Конгрес США звернеться до України по додаткові матеріали чи свідчення для розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа. «Бо те, що ми бачимо протягом двох тижнів – слухання свідків, у тому числі посадовців та дипломатів - посла Вільяма Тейлора, доктора Фіону Гілл тощо, - дає цілісну картину, - сказав він. - Свідки розповіли дуже послідовну історію. Тож Конгрес має повну інформацію. І я був би дуже здивований, якби він звернувся до України з проханням надати якісь матеріали».
Як повідомляв Укрінформ, у трьох комітетах Палати представників США тривають слухання свідків у справі імпічменту президента Трампа, що його погрожують оголосити представники Демократичної партії.