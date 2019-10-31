Пайфер — про імпічмент Трампа: Навряд чи Конгрес звернеться до України по свідчення

Українська влада, Президент Володимир Зеленський правильно роблять, не підтримуючи жодну зі сторін у внутрішньо американській політичній кризі.

Про це заявив американський дипломат, посол США в Україні у 1998 – 2000 роках Стівен Пайфер у інтерв’ю Укрінформу, яке невдовзі з'явиться на сайті агентства.

«Краще для України триматися якомога далі від цього, це внутрішньо американська політична криза, - наголосив він. - Україні не слід займатися футболом у американській політиці. Не варто піддавати небезпеці двопартійну підтримку України, яку вона має в Конгресі США, – з боку республіканців і демократів. Гадаю, український уряд нині проводить якраз таку політику. Уряд – в американському розумінні цього слова, тобто влада».

«Залиште Америці її кризу, - додав дипломат, - не треба втягуватися в неї».

Читайте також: Держдеп погодився надати суду деякі документи щодо України

За словами Пайфера, «дуже малоймовірно», що Конгрес США звернеться до України по додаткові матеріали чи свідчення для розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа. «Бо те, що ми бачимо протягом двох тижнів – слухання свідків, у тому числі посадовців та дипломатів - посла Вільяма Тейлора, доктора Фіону Гілл тощо, - дає цілісну картину, - сказав він. - Свідки розповіли дуже послідовну історію. Тож Конгрес має повну інформацію. І я був би дуже здивований, якби він звернувся до України з проханням надати якісь матеріали».

Як повідомляв Укрінформ, у трьох комітетах Палати представників США тривають слухання свідків у справі імпічменту президента Трампа, що його погрожують оголосити представники Демократичної партії.